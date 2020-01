Raúl de Tomás: "Às vezes as coisas não saem como nós queremos"

Raúl de Tomás no Espanyol por 20 milhões e mais bónus

Benfica e Espanyol oficializaram esta quinta-feira a transferência de Raúl de Tomás da Luz para a Catalunha, por 20 milhões de euros. O jogador já se despediu dos adeptos encarnados com uma mensagem publicada nas redes sociais do clube, na qual lamenta não ter tido o sucesso que todos esperavam.

"Foi um tempo muito bonito mas curto que passei aqui. Gostaria de ter desfrutado mais, mas às vezes as coisas não saem como nós queremos, mas estarei sempre agradecido ao Benfica, especialmente aos meus companheiros, ao corpo técnico e a todos os adeptos que merecem que este clube tenha um futuro maravilhoso", disse.

A informação prestada pela SAD benfiquista à CMVM detalha que "estão previstos valores adicionais dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e do RCD Espanyol de Barcelona, que podem atingir um montante de dois milhões de euros".

O Benfica informa que "terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência" do avançado espanhol de 25 anos, que se comprometeu com o emblema catalão até 30 de junho de 2026.

Raul de Tomas será apresentado nesta quinta-feira aos sócios do último classificado da liga espanhola, depois de passar nos exames médicos.