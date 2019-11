Benfica defronta Sp. Braga e FC Porto vai jogar com Santa Clara nos oitavos de final

O Benfica vai defrontar o Sp. Braga e o FC Porto vai jogar com o Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou o resultado do sorteio realizado esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os encarnados, recordistas de títulos da competição, com 26 taças, chegam a esta fase depois de terem sofrido para eliminar no sábado o Vizela (2-1), do Campeonato de Portugal, enquanto os dragões golearam no domingo em casa o Vitória de Setúbal (4-0). A quarta eliminatória afastou mais quatro clubes do escalão principal (Belenenses, Vitória de Setúbal, Moreirense e Gil Vicente), depois de na anterior terem caído sete, um dos quais o Sporting, detentor do troféu.

Em 11 jogos entre Benfica e Sp. Braga para a Taça de Portugal, as águias venceram por seis vezes e os bracarenses levaram a melhor cinco. No último confronto entre ambas as equipas, em 2014-15, os minhotos foram ao Estádio da Luz vencer por 2-1 em jogo também nos oitavos de final.

FC Porto e Santa Clara defrontaram-se apenas por uma ocasião na prova rainha do futebol português, em 2001-02, com os portistas a vencerem por 2-1 após prolongamento.

O alinhamento do sorteio ditou que nos quartos-de-final estarão pelo menos três equipas dos escalões inferiores, uma das quais do Campeonato de Portugal, em virtude dos duelos entre Académico Viseu e Desp. Chaves, entre Varzim e Anadia e entre Sertanense e Canelas 2010.

O Canelas, que esteve representado no sorteio Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões e jogador da equipa nortenha, assumiu que desejava defrontar o Benfica. "Queríamos o Benfica lá em Canelas, seria histórico. No Estádio da Luz não. Eu e os jogadores do Canela preferíamos jogar em casa para conhecerem a raça, a mística e o ADN do Canelas. Se calhasse o FC Porto, que fosse no Dragão. Assim seria um prémio para os jogadores do Canelas e uma grande festa", afirmou o avançado e adepto portista de 44 anos, também conhecido por Macaco.

Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.

Resultado do sorteio:

Marinhense (CP) - Rio Ave (I Liga)

Paços de Ferreira (I Liga) - Sp. Espinho (CP)

Académico Viseu (II Liga) - Desp. Chaves (II Liga)

FC Porto (I Liga) - Santa Clara (I Liga)

Famalicão (I Liga) - Mafra (II Liga)

Sertanense (CP) - Canelas 2010 (CP)

Varzim (II Liga) - Anadia (CP)

Benfica (I Liga) - Sp. Braga (I Liga)