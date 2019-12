Benfica cumpre primeira volta só com vitórias

O Benfica cumpriu hoje o pleno de 11 vitórias na primeira volta da Liga portuguesa de futebol feminino, ao vencer por 2-0 no terreno do Sporting de Braga, campeão nacional.

As brasileiras Geyse, aos 66 minutos, e Darlene, aos 78, na conversão de uma grande penalidade, foram as autoras dos golos das comandadas por Luís Andrade, que soma 11 triunfos nos 11 primeiros jogos e mais três pontos do que o Sporting, segundo classificado.

As bracarenses, que seguem no terceiro posto, com 25, tornaram-se na 10.ª equipa sem marcar às lisboetas, que apenas sofreram um golo na visita ao Futebol Benfica (2-1), na sétima jornada.

Sob chuva e muito frio, as bracarenses Ágata e Ana Keane foram as primeiras a visar a baliza 'encarnada', até às respostas de Nycole e Cloé, também sem resultados práticos.

Na segunda parte, Yasmin, de livre, assustou a guarda-redes 'arsenalista', para, pouco depois, a nigeriana Uchendu, em duas ocasiões, a 'testar' Dani.

Aos 59, Luís Andrade apostou em Geyse, para o lugar de Catarina Amado, e a aposta resultou no primeiro golo, seis minutos depois, com um remate cruzado, da direita, sem hipóteses para a guardiã bracarense.

As comandadas de Miguel Santos reagiram, mas foi novamente o Benfica a marcar, por Darlene, na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta sobre a inevitável Geyse.