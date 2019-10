Benfica conquista supertaça de voleibol

O Benfica conquistou este sábado a Supertaça de voleibol masculino, ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-0, em partida que se realizou em Almada e que marcou o início da temporada oficial nesta modalidade.

A equipa treinada pelo brasileiro Marcel Matz, campeã nacional e vencedora da Taça de Portugal na época passada, marcou a diferença logo no primeiro set ao triunfar por claros 25-14. No segundo parcial, os encarnados voltaram a mostrar uma evidente superioridade alcançando uma vitória por 25-18.

O último set foi mais equilibrado, tendo as equipas alternado na liderança do marcador, embora no final o Benfica tenha acabado por fechar o jogo com um parcial de 25-22.

Os encarnados conquistaram assim a oitava supertaça de voleibol da sua história, todas conquistadas nas últimas nove edições. Na lista de vencedores, seguem-se o Castêlo da Maia e o Sp. Espinho com cinco troféus, Sporting com três e o Leixões com uma.