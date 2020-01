Vilacondenses estão a surpreender na Luz (1-2). Veja os golos

30' Golo do Rio Ave! Taremi surge isolado por um passe de Matheus Reis e cabeceia para o fundo da baliza.

13' Golo do Benfica! Franco Cervi faz o empate, surgindo solto na direita após um passe de Carlos Vinícius.

4' Golo do Rio Ave! Lucas Piazón abre o marcador na cobrança de um livre direto, a castigar uma falta de Rúben Dias sobre Taremi.

Bruno Lage, treinador do Benfica, promove as entradas no onze de Zlobin, Tomás Tavares, Taarabt, Franco Cervi e Vinícius, que não iniciaram a partida com o Desp. Aves. De fora ficam Vlachodimos, André Almeida, Gabriel (lesionado), Jota e Seferovic.

Eis as equipas:

Benfica - Zlobin; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt, Franco Cervi; Chiquinho, Carlos Vinícius

Suplentes: Svilar, André Almeida, Samaris, Florentino Luís, Rafa Silva, Jota, Seferovic

Treinador: Bruno Lage

Rio Ave - Paulo Vítor; Diogo Figueiras, Borevkovic, Aderlan Santos, Matheus Reis; Tarantini, Filipe Augusto; Nuno Santos, Diego Lopes, Lucas Piazón; Mehdi Taremi

Suplentes: Kieszek, Nélson Monte, Bruno Moreira, Pedro Amaral, Joca, Messias, Gabrielzinho

Treinador: Carlos Carvalhal

Cartão amarelo a Rúben Dias (3'), Filipe Augusto (21'), Diego Lopes (51')

Golos: 0-1, Lucas Piazón (4'); 1-1, Franco Cervi (14'); 1-2, Mehdi Taremi (30')