Benfica-Arsenal e Sp. Braga-Roma nos 16 avos de final da Liga Europa

O Benfica vai medir forças com o Arsenal e o Sp. Braga com a Roma de Paulo Fonseca nos 16 avos de final da Liga Europa, ditou o sorteio desta segunda-feira realizado em Nyon, na Suíça.

Por terem terminado a fase de grupos na segunda posição, águias e bracarenses não foram cabeças de série no sorteio e por isso vão jogar a segunda mão fora de casa.

O Benfica defrontou por duas vezes o Arsenal, ambas na Taça dos Campeões Europeus em 1991-92, tendo empatado a um golo na Luz e vencido por 3-1 (após prolongamento) em Londres. Já Sp. Braga e Roma nunca se defrontaram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As duas equipas portuguesas na competição tinham como possíveis adversários os primeiros colocados da fase de grupos, além dos quatro melhores terceiros classificados da Liga dos Campeões: Shakhtar Donetsk, orientado por Luís Castro, Ajax, Club Brugge e Manchester United.

Do lote de equipas do pote 1, o Benfica só não podia defrontar o Rangers, que venceu o grupo dos encarnados, enquanto o Sporting de Braga evitou o Leicester pela mesma razão. Contudo, as águias podiam calhar em sorte com os ingleses e os bracarenses podem defrontar os escoceses.

Bayer Leverkusen, PSV, Nápoles, AC Milan, Villarreal, Tottenham (de José Mourinho), Dínamo de Zagreb, Hoffenheim, Shakhtar Donetsk (comandado por Luís Castro), Ajax, Club Brugge e Manchester United, todos cabeças de série, eram os outros possíveis oponentes de lisboetas e minhotos nos 16 avos.

Fora do caminho de Benfica e Sporting de Braga ficaram os emblemas do pote 2, que incluía os restantes segundos colocados (Young Boys, Molde, Slavia de Praga, Granada, Real Sociedad, Lille, Maccabi Telavive, Antuérpia, Wolfsberger e Estrela Vermelha) e os quatro piores terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões (Salzburgo, Olympiacos, Krasnodar e Dínamo de Kiev).

Resultado do sorteio dos 16 avos de final:

Wolfsberger - Tottenham

Dínamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica -Arsenal

Estrela Vermelha -AC Milan

Antuérpia - Rangers

Slávia Praga - Leicester

Salzburgo - Villarreal

Sp. Braga - Roma

Krasnodar - Dínamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Nápoles

Maccabi Telavive - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax

Olympiacos - PSV