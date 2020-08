Benfica anuncia Everton, Vertonghen e Waldschmidt com desafio aos adeptos

O Benfica anunciou esta tarde, através da rede social Twitter, as contratações dos jogadores Everton Cebolinha, Jan Vertonghen e Luca Waldschmidt para a nova época.

O anúncio foi feito através de uma pergunta, desafiando os adeptos a colocarem questões aos reforços. "Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt?"

Os encarnados preparam-se para apresentarem oficialmente os três jogadores. O brasileiro Everton Cebolinha, avançado de 24 anos, chega do Grêmio de Porto Alegre por 20 milhões de euros; o defesa-central belga Jan Vertonghen, de 33 anos, vem do Tottenham, clube com o qual terminou contrato; já o alemão Luca Waldschmidt, de 24 anos, foi contratado ao Friburgo por uma verba a rondar os 15 milhões de euros.