Benfica anuncia empréstimo de Carlos Vinícius ao Tottenham

O Benfica anunciou esta quinta-feira o empréstimo do brasileiro Carlos Vinícius ao Tottenham, treinado por José Mourinho.

Em comunicado enviado à CMVM, os encarnados explicam que a cedência do melhor marcador da última edição da I Liga é válida até final da temporada a troco de três milhões de euros, ficando o clube inglês com opção de aquisição do jogador no valor de 45 milhões de euros.

Se a opção for exercida pelo clube da Premier League, terá de ser deduzida a taxa de empréstimo agora paga.

Carlos Vinícius, de 25 anos, foi contratado há um ano pelo Benfica ao Nápoles por 17 milhões de euros, tendo marcado 24 golos em 47 partidas realizadas de águia ao peito.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, chegou a um acordo com o Tottenham Hotspur para o empréstimo do jogador Carlos Vinícius até ao final da época desportiva 2020/21 por um montante de € 3.000.000 (três milhões de euros).

O referido acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de € 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros), à qual, no caso de ser exercida, será deduzido o valor pago pelo empréstimo.

Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Tottenham Hotspur."