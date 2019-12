Julian Weigl é a segunda contratação mais cara de sempre do Benfica

O Benfica já comunicou à CMVM a contratação de Julian Weigl ao Borussia. O comunicado do Benfica ressalva que o acordo encontrado com os alemães, no valor de 20 milhões de euros, está dependente da assinatura de contrato do médio de 24 anos, que chegou ao Borussia Dortmund em 2015, transferido do TSV 1860 Muniqu. O internacional alemão (esteve no Euro2016, que Portugal venceu) é aguardado em Lisboa nos primeiros dias de 2020, para fazer exames médicos e assinar contrato.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos", refere o comunicado.

O diretor desportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, explicou a saída de Julian Weigl para o Benfica: "O Julian chegou até nós com esse desejo [de ir para o Benfica] e concordámos, também por causa do que ele fez pelo clube." O clube alemão despediu-se do jogador no Twitter, recordando o golo que ele marcou ... ao Sporting.

Weilg é o primeiro reforço de inverno do plantel de Bruno Lage. Deverá assinar um contrato válido até 2024 ou 2025, e ficar com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Salário será de 2,5 milhões de euros por temporada.

A contratação do alemão deverá implicar a saída de Fejsa, a título definitivo, e de Gedson Fernandes, por empréstimo ou a título definitivo. Samaris é outro dos jogadores que pode estar na porta de saída.

O médio alemão passa a ser o segundo mais caro de sempre do Benfica, igualando os valores da aquisição de Raúl de Tomás, contratado ao Real Madrid no verão por 20 milhões de euros. O mais caro de sempre foi Raúl Jiménez (Atl. Madrid), cujo passe custou 22 milhões de euros.

As contratações mais caras da história do Benfica:

1. Raúl Jiménez (Atl. Madrid), 22 milhões de euros

2. Raúl de Tomás (Real Madrid), 20 milhões de euros

3. Julian Weigl (Borussia), 20 milhões de euros

4. Vinícius (Nápoles), 17 milhões de euros

5. Rafa Silva (Sp. Braga), 16 milhões

