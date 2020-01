Benfica acusa FC Porto de ser beneficiado pelas arbitragens e lembra Apito Dourado

O Benfica lançou neste sábado um duro ataque ao FC Porto, considerando que os dragões estão a ser beneficiados pelas arbitragens. "É altura de dizer de forma clara que mais uma vez, contrariando a verdade desportiva, só devido a sucessivos erros de arbitragem o Futebol Clube do Porto consegue estar na luta pelo título com a pontuação que atualmente tem", acusam as águias, que enumeram os jogos onde acusam o FC Porto de ter sido beneficiado, numa nota divulgada no site oficial onde também incluem um vídeo.

"Apenas e sempre só um clube é sistematicamente beneficiado. Um clube que tem uma prática constante de ameaças e coação sobre equipas de arbitragem, invade centros de treino, diariamente através do seu presidente e dirigentes insinua e ataca tudo e todos, inclusive treinadores e jogadores de equipas adversárias, e que beneficia da total omissão da disciplina desportiva em flagrante contraste com o que acontece com todos os outros clubes", pode ainda ler-se na mesma nota.

O Benfica considera que "em Alvalade foi perdoada uma expulsão a Alex Telles inexplicável". E falam também do jogo de sexta-feira, em que os dragões venceram o Moreirense por 4-2. "E ontem ultrapassou-se tudo, mas tudo com vários lances sempre ajuizados a favor do mesmo clube como no golo totalmente limpo, e que não merece qualquer tipo de dúvida, anulado ao Moreirense que daria o 2-0, a validação do terceiro golo do FCP claramente precedido de falta de Soares e o penálti indiscutível que ficou por assinalar a favor do Moreirense por falta de Fábio Silva.

"Tantos erros assim como têm acontecido nestas duas últimas épocas só mesmo nos tempos do Apito Dourado", acusa o Benfica.

Na sexta-feira à noite, depois do Benfica-Desp. Aves, jogo que as águias venceram por 2-1, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, tinha também atacado os encarnados através de uma mensagem deixada no twitter com imagens do lance do penálti que resultou no primeiro golo do Benfica.