A Bélgica é a melhor seleção do mundo pelo segundo ano consecutivo, revelou esta quinta-feira a FIFA, depois de ser dado como encerrado o calendário de seleções em 2019.

Depois de ter ficado em 3.º lugar no Campeonato do Mundo da Rússia, em 2018, neste ano a seleção em que alinham jogadores como o guarda-redes Thibaut Courtois (Real Madrid), o defesa Toby Alderweireld (Tottenham), os médios Axel Witsel (Borussia Dortmund) e Kevin De Bruyne (Manchester City e os atacantes Eden Hazard (Real Madrid) e Romelu Lukaku (Inter Milão) venceu os 10 jogos que disputou, todos referentes ao Grupo I da fase de qualificação para o Euro 2020. Rússia, Chipre, Cazaquistão, Escócia e São Marino foram duplamente vítimas dos diabos vermelhos em 2019.

A campeã mundial França termina o ano em segundo lugar e o vencedor da Copa América, o Brasil, em terceiro. Seguem-se Inglaterra, Uruguai e Croácia.

Portugal fecha 2019 em 7.º lugar no ranking FIFA, num ano marcado pelo recorde anual de jogos de seleções AA: 1.082. Espanha, Argentina e Colômbia completam o top 10.

A seleção que mais subiu na hierarquia mundial foi o Qatar, anfitrião do Mundial 2022 e vencedor da Taça da Ásia em 2019. Os qataris somaram 138 pontos e saltaram 38 posições. A campeã africana Argélia (32 posições) e o Japão (22) foram outras das seleções que mais cresceram no ranking FIFA.

Entre as 50 melhores seleções do mundo, a UEFA tem maioria absoluta, com 28 representantes, mas ainda assim menos três do que em 2018.

- Ranking da FIFA (19 de dezembro):

1. (1) Bélgica, 1.765.

2. (2) França, 1.733.

3. (3) Brasil, 1.712.

4. (4) Inglaterra, 1.661.

5. (5) Uruguai, 1.645.

6. (7) Croácia, 1.642.

7. (6) Portugal, 1.639.

8. (8) Espanha, 1.636.

9. (9) Argentina, 1.623

10.(10) Colômbia, 1.622

(...)

40. (41) Coreia do Sul, 1.461.

53. (53) Camarões, 1.413.

78. (78) Cabo Verde, 1.318.

99. (100) Bahrain, 1.225.

105. (105) Moçambique, 1.200.

118. (118) Guiné-Bissau, 1.155.

124. (124) Angola, 1.136.

181. (181) São Tomé e Príncipe, 923.

182. (182) Macau, 922.

196. (196) Timor-Leste, 879.