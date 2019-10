Belenenses SAD vence e Gil Vicente empata com Portimonense

Gil Vicente e Portimonense falharam este sábado o regresso às vitórias na I Liga de futebol, ao empatarem 1-1 em encontro da oitava jornada, revelando pouca acutilância para se distanciarem dos lugares de despromoção.

No Estádio Cidade de Barcelos, os algarvios inauguraram o marcador aos 40 minutos, por intermédio do avançado Aylton Boa Morte, mas os minhotos restabeleceram a igualdade no sexto minuto de compensação da primeira parte (45+6), através de uma grande penalidade concretizada pelo brasileiro Sandro Lima.

Apesar de conservar a invencibilidade caseira na prova, o Gil Vicente somou o sétimo jogo sem triunfos e caiu para o 15.º posto, com sete pontos, enquanto o Portimonense é 16.º, com seis, e só venceu um dos últimos nove duelos para todas as competições, precisamente, no Estádio Cidade de Barcelos, para a fase de grupos da Taça da Liga.

Já o Belenenses SAD venceu o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, por 3-2, conseguindo reagir bem às duas vezes em que esteve em desvantagem no jogo da oitava jornada da I Liga de futebol.

Welinton Júnior, no primeiro minuto e aos 40, colocou os avenses em vantagem em duas ocasiões, mas Licá (06 e 45+3) e um autogolo de Adi Mehremic (66) deram a vitória aos azuis.

Com este resultado, o Belenenses SAD ascende provisoriamente ao 12.º lugar, com oito pontos, enquanto o Desportivo das Aves continua afundado no último lugar da tabela, com apenas três pontos.