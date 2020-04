Belenenses SAD avança para o lay-off

O Belenenses SAD avançou para o lay-off para fazer face à crise económica provocada pela pandemia de coronavírus, tendo informado os seus jogadores, através de e-mail enviado neste domingo à noite.

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, confirmou isso mesmo em declarações à SIC. "Foi uma decisão unilateral. Os jogadores do Belenenses receberam cartas no domingo à noite, sem serem previamente informados da decisão da administração", sublinhou, repudiando ainda a decisão dos azuis: "Não são os portugueses que devem suportar os erros de gestão dos clubes."