Bebé sobrinha de jogador morre na bancada durante o Bayern-Paderborn

O jogo entre o Bayern Munique e o Paderborn, do campeonato alemão, ficou marcado na sexta-feira à noite pela trágica notícia da morte de um bebé nas bancadas do Alianz Arena.

A bebé de 14 meses, sobrinha do avançado Streli Mamba, do Paderborn (foi titular mas substituído aos 30 minutso), morreu vítima de um colapso. Apesar das tentativas de reanimação feitas e de ter sido levada imediatamente para uma unidade hospitalar, a bebé acabou por morrer.

"Estamos profundamente chocados e expressamos as nossas mais profundas condolências à família. Pedimos que a privacidade da família do jogador seja respeitada. Tal como a família, não faremos mais comentários sobre este incidente", referiu o Paderborn no seu site oficial na internet.

O Bayern Munique também colocou neste sábado uma mensagem de condolências à família nas redes sociais do clube. O jogo terminou com a vitória dos bávaros por 3-2.