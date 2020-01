Bayern Munique pensa em Nélson Semedo

O Bayern Munique está no mercado à procura de um defesa direito. A prioridade do clube alemão é Álvaro Odriozola, do Real Madrid, que pode chegar por empréstimo, mas caso as negociações falhem, o emblema bávaro pode virar-se para o internacional português Nélson Semedo, avança nesta terça-feira o diário alemão Bild.

Considerado intransferível na temporada passada, a condição de Nélson Semedo mudou esta temporada. O defesa português perdeu a titularidade para Sergi Roberto e o Bayern vê com bons olhos a possibilidade de contratá-lo. De acordo com o Bild, porém, o clube bávaro não é o único interessado. Aparentemente, o Tottenham de José Mourinho também tem o lateral nos planos.

Ainda segundo o Bild, Eric Abidal, dirigente do Barcelona, esteve reunido com o empresário Jorge Mendes no Dubai, no final do ano, e terá transmitido ao agente que os catalães estariam dispostos a negociar Nélson Semedo nesta janela de transferência de janeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nélson Semedo transferiu-se do Benfica para o Barcelona no verão de 2017, numa operação que rendeu aos cofres do Benfica 35 milhões de euros.