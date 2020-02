Batistuta felicita Ronaldo pelo recorde mas deixa um reparo

Ronaldo marca no jogo 1000 e iguala recorde na vitória da Juventus

Cristiano Ronaldo marcou mais um golo neste sábado, no triunfo por 2-1 da Juventus diante do SPAL, e igualou o recorde de Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella, com 11 jogos consecutivos na liga italiana sempre a faturar.

O feito não deixou Batistuta indiferente, e o internacional argentino que brilhou em Itália pela Fiorentina e AS Roma fez questão de deixar um comentário nas redes sociais a felicitar o jogador português, lembrando, contudo, que o recorde de CR7 foi alcançado com um jogo de descanso pelo meio.

Gabriel Batistuta referia-se ao facto de Cristiano Ronaldo ter sido poupado pelo treinador Maurizio Sarri no jogo de há uma semana, diante do Brescia, para o qual nem sequer foi convocado. Por isso, o ex-jogador argentino considera que assim a tarefa é mais facilitada, pois no seu caso foram mesmo 11 jogos consecutivos a marcar e a jogar - em 1994, ao serviço da Fiorentina.