Barcelona vence Getafe e iguala Real Madrid na liderança da liga

O Barcelona igualou este sábado, provisoriamente, o Real Madrid na liderança da Liga espanhola de futebol, ao vencer em casa o Getafe, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da prova. Com o português Nélson Semedo no banco, a equipa de Quique Setien chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Griezmann, após assistência de Messi, e Sergi Roberto, aos 33 e 39 minutos, respetivamente, mas perdeu Jordi Alba, que saiu lesionado aos 22'.

O golo do Getafe, que se mantém no terceiro posto da liga, com 42 pontos, menos 10 pontos do que Real Madrid e FC Barcelona, foi apontado aos 66 minutos por Mata.

O Real Madrid, que tem vantagem sobre os catalães na diferença de golos, defronta no domingo o Celta de Vigo.

Ainda este sábado, o Maiorca venceu em casa o Alavés por 1-0 e saiu provisoriamente da zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar, com 21 pontos, mais um do que o Celta de Vigo, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

Jogo adiado por perigo de saúde pública

O jogo de domingo entre o Eibar e a Real Sociedad, da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol, foi adiado devido à poluição causada pelo incêndio no aterro sanitário de Zaldibar. A decisão anunciada pela Real Federação Espanhola de Futebol e comunicada pela La Liga aos clubes envolvidos, surge após as recomendações emitidas sexta-feira pelo governo basco e que incluíam evitar a prática desportiva ao ar livre nas áreas de Zaldibar, Eibar e Ermua.

Eibar e Real Sociedad esperaram até este sábado para ver se as condições do ar melhoravam, de modo a permitir a realização do jogo, que se encontrava marcado para domingo (16.00), no Estádio Municipal de Ipurua, localizado a menos de 10 quilómetros do foco do incêndio.

O aterro entrou em colapso em 6 de fevereiro, num incidente que vitimou dois trabalhadores, que ainda não foram encontrados, e causou incêndios nos resíduos que ainda não foram apagados e que têm libertado partículas tóxicas.