Barcelona anuncia contratação de Pjanic por 60 milhões de euros

Juventus contrata Arthur e renova com veteranos Buffon e Chiellini

O Barcelona anunciou esta segunda-feira a contratação do médio bósnio Miralem Pjanic à Juventus por 60 milhões de euros. Um acordo que foi revelado pouco depois de ter confirmado a saída do brasileiro Arthur para o clube de Turim, por 72 milhões de euros, os catalães informaram que o novo reforço assina um contrato válido até 2024, ficando com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Pjanic, de 30 anos, vai continuar no entanto ao serviço da Juventus até final desta época, que foi prolongada devido à pandemia de covid-19, e só depois deixará o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo para rumar à Catalunha.

Além dos 60 milhões de euros fixos que vai pagar aos italianos, o Barça, que conta com o português Nélson Semedo no plantel, revelou que o negócio inclui igualmente cinco milhões de euros em variáveis.

O internacional bósnio está a cumprir a quarta temporada na Juventus, onde chegou em 2016, depois de passagens por Metz, Lyon e AS Roma.

A Juventus também confirmou, através do site oficial, a concretização das duas operações, revelando que Arthur assinou contrato por cinco épocas, até 2025, e que os 72 milhões de euros que vai pagar ao Barcelona serão divididos em quatro prestações, à semelhança do que sucede com a transferência de Pjanic para os catalães.