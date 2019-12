Augusto Inácio segue Jesus e vai treinar no Brasil

Surpresa. Depois de Jorge Jesus e do estrondoso sucesso no Flamengo, Augusto Inácio vai treinar o Avaí do Brasil. O clube brasileiro oficializou esta quarta-feira a contratação do técnico português, anunciando a apresentação do treinador para amanhã, quinta-feira. O contrato é válido por um ano.

Augusto Inácio estava sem clube depois de ter deixado o Desp. Aves já no decorrer desta época. Treinou ainda

Sporting (foi campeão nacional em 2000), Desp. Chaves, Belenenses, Leixões, Moreirense, Beira-Mar, Vitória de Guimarães, entre outros. Será a sétima experiência do treinador de 64 anos fora de Portugal, depois de passagens por Catar, Grécia, Irão, Angola, Roménia e Egito.

O Avaí Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro com sede na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina (Brasil). Fundado em 1º de setembro de 1923, o Avaí tem como cores o azul e o branco e a mascote é um leão. Estava no Brasileirão e desceu este ano à Série B (segunda divisão).

O melhor que o clube já conseguiu foi um sexto lugar no Brasileirão de 2009.