Augusto Inácio perde e atira-se aos jogadores: "Temos de tê-los no sítio"

Inácio no Avaí: "Sei que esta é uma zona de praias, com vida boa, mas não vim passar férias"

O treinador Augusto Inácio não poupou os seus jogadores após a derrota caseira do Avaí diante do Brusque, por 1-0, em jogo a contar para o estadual de Santa Catarina.

"Eu vou dizer uma coisa em português, não sei se fere a suscetibilidade de alguns. Temos de tê-los no sítio. Enquanto os jogadores não perceberem isto dificilmente vão jogar na minha equipa", atirou irritado.

"Eles devem estar com fome de perder. Estão fartos de perder e eu também já estou farto de perder. Quero ganhar, mas com raça, com querer, com vontade, determinação. O chip mental tem de mudar, porque se não mudar o clube não vai atingir os objetivos. Sou uma pessoa bem-disposta, mas hoje estou um bocado furioso", acrescentou.