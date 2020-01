Atlético de João Félix vence na receção ao Levante e apanha Sevilha no terceiro lugar

O Atlético Madrid apanhou o Sevilha no terceiro posto da primeira liga espanhola de futebol, ao vencer na receção ao Levante, por 2-1, num encontro da 19.ª jornada.

O resultado foi construído no primeiro tempo. Com o internacional português João Félix entre os titulares, os colchoneros adiantaram-se na partida, logo aos 13 minutos, por intermédio do argentino Angel Correa, uma vantagem que durou pouco tempo, uma vez que o espanhol Marti Roger viria a restabelecer a igualdade, aos 16'.

Ainda antes dos 20 minutos, o antigo jogador do FC Porto Felipe (18) apontou o tento que garantiu a terceira vitória consecutiva na prova para a formação de Diego Simeone, frente a um adversário que teve o português Hernâni, também ex-dragão, desde os 72 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Atlético divide a terceira posição com os andaluzes, ambos com 35 pontos, a cinco do líder provisório Real Madrid - bateu o Getafe (3-0) fora de portas -, e a quatro do FC Barcelona, que esta noite enfrenta o Espanyol no dérbi da Catalunha.

Horas antes, o Valência venceu por 1-0 o Eibar, que contou com Paulo Oliveira de início,- foi expulso por acumulação de cartões amarelos aos 90'+1' -, e igualou os 31 pontos da Real Sociedad, quinta classificada.