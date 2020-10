Atenção FC Porto: Olympiacos contrata três jogadores portugueses

Os gregos do Olympiacos, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, garantiu a contratação de três jogadores portugueses para a nova época.

Assim, o treinador Pedro Martins vai passar a contar com Bruma, extremo de 25 anos que chega por empréstimo do PSV Eindhoven até final da temporada, mas também com Rúben Vinagre, defesa-esquerdo de 21 anos que é cedido pelo Wolverhampton, com os gregos a ficarem com uma cláusula de opção de compra do passe no valor de 25 milhões de euros.

O outro português a rumar ao Pireu é Tiago Silva, médio ofensivo que representava o Nottingham Forest, e que foi envolvido numa troca com o outro médio português, Cafú que segue para o clube inglês. Recorde-se que Angelos Marinakis é o dono do Olympiacos e do Forest, que milita no segundo escalão do futebol inglês.

O campeão grego passa assim a contar com seis portugueses, uma vez que às ordens de Pedro Martins já estavam o guarda-redes José Sá, o defesa-central Rúben Semedo e o médio Pêpê Rodrigues.