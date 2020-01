Ataques de tosse e um abandono no Open da Austrália

"Estava com muito medo de desmaiar, foi por isso que me agachei, não conseguia mais andar", disse Dalila Jakupovic, 180.º jogadora da hierarquia mundial, que abandonou esta terça-feira um jogo da primeira ronda de qualificação, quando defrontava a suíça Stefanie Voegele.

A eslovena, que venceu o primeiro set por 6-4, abandonou o encontro, quando perdia o segundo por 6-4, depois de um ataque de tosse. "Não é saudável para nós jogar nestas condições", disse a tenista, acrescentando: "Até pensei que não íamos jogar hoje [esta terça-feira], mas não tivemos escolha".

A canadiana Eugenie Bouchard foi assistida pelo médico durante o encontro com a chinesa Xiadou You, devido a dores no peito, provavelmente devido a problemas respiratórias.

Bouchard acabou por vencer o encontro e garantir presença na segunda ronda do qualifying.

Em Kooyong, nos arredores de Melbourne, a russa Maria Sharapova, antiga número um mundial, abandonou um torneio de exibição devido ao fumo dos incêndios.

Sharapova, de 32 anos, pediu ao árbitro para parar o encontro com a alemã Laura Siegemund, explicando que os jogadores "sentiam o fumo no ar". A russa, que jogava com um dilatador nasal para facilitar a respiração, disse que o encontro foi disputado sob condições "extremas" e explicou que teve "vários ataques de tosse" no final do segundo set.

A qualidade do ar na segunda cidade australiana, Melbourne, agravou-se esta terça-feira para níveis considerados "severos" durante a madrugada, devido ao aumento do fumo provocado pelos incêndios no leste da região.

Desde que começaram, no passado mês de setembro, os incêndios na Austrália devastaram uma área de mais de oito milhões de hectares, provocaram a morte a 27 pessoas e estima-se que tenham matado até mil milhões de animais selvagens.