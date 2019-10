Arsenal goleia e United empata na Holanda

O Arsenal recebeu e goleou esta quinta-feira o Standard Lièg, por 4-0, assumindo a liderança isolada do grupo do Vitória de Guimarães, ao fim de duas jornadas de Liga Europa 2019-20. Gabriel Martinelli foi o jogador da noite ao marcar dois dos quatro golos londrinos. Depois, Joe Willock fez o terceiro e Dani Ceballos o 4-0 final.

No grupo do Sporting, o PSV foi até à Noruega vencer o Rosenborg por 4-1. Com golos de Pablo Rosario, Birger Meling (na própria baliza) e dois de Donyell Malen, os holandeses assumem a liderança do grupo com seis pontos. O Rosenborg marcou por Samuel Adegbenro, aos 70 minutos.

No Grupo L, o Manchester United, com o ex-portista Diogo Dalot, não foi além de um empate sem golos com o AZ Alkmaar na visita à Holanda. Os red devils não fizeram um único remate na direção da baliza e somou o 10.º jogo seguidos sem ganhar fora de portas (4 empates e seis derrotas).

Já o Sevilha, que contou com o português Rony Lopes entre os titulares, bateu o APOEL, por 1-0, e comanda o grupo A, sendo que na outra partida do agrupamento, o Qarabag ganhou por 4-1 na visita ao Dudelange. Este encontro esteve interrompido durante 20 minutos na primeira parte, devido a um drone que sobrevoou o relvado com uma bandeira da Arménia.

O Getafe é o líder do grupo C, com dois triunfos em outros tantos jogos, tendo vencido hoje por 2-1 o Krasnodar, que contou com o médio internacional português Manuel Fernandes nos últimos 20 minutos.

E o Celtic isolou-se no primeiro posto grupo E, com a vitória por 2-0 sobre os romenos do Cluj, que contaram com os lusos Luís Aurélio e Camora, ao passo que a Lazio conquistou a primeira vitória, dando a volta ao Rennes e vencendo por 2-1.

Os jogos da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa estão agendados para 24 de outubro.

Resultados

Grupo A:

Sevilha - APOEL Nicósia, 1-0

Dudelange - Qarabag, 1-4

Grupo B:

Malmö - FC Copenhaga, 1-1

Lugano - Dinamo Kiev, 0-0

Grupo C:

Trabzonspor - Basileia, 2-2

Krasnodar - Getafe, 1-2

Grupo D:

Sporting - LASK Linz, 2-1

Rosenborg - PSV Eindhoven, 1-4

Grupo E:

Celtic - Cluj, 2-0

Lazio - Rennes, 2-1

Grupo F:

Arsenal- Standard Liège, 4-0

Vitória de Guimarães - Eintracht Frankfurt, 0-1

Grupo G:

Young Boys - Glasgow Rangers, 2-1

Feyenoord - FC Porto, 2-0

Grupo H:

CSKA Moscovo - Espanyol, 0-2

Ferencvaros - Ludogorets, 0-3

Grupo I:

Saint-Étienne - Wolfsburgo, 1-1

Oleksandria - Gent, 1-1

Grupo J:

Besaksehir - Borussia Mönchengladbach, 1-1

Wolfsberger - Roma, 1-1

Grupo K:

Besiktas - Wolverhampton, 0-1

Sporting de Braga - Slovan Bratislava, 2-2

Grupo L:

Astana - Partizan, 1-2

AZ Alkmaar - Manchester United, 0-0