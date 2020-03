Arsenal anuncia que treinador Mikel Arteta testou positivo ao coronavírus

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo ao coronavírus, anunciou o clube inglês esta quinta-feira.

"O nosso centro de treino de Colney foi encerrado depois de o técnico Mikel Arteta receber um resultado positivo do Covid-19", diz o comunicado do Arsenal, clube de Londres, que jogará em Brighton para a Premier League no sábado,

Na nota, o clube diz "ser óbvio que os próximos jogos não se podem realizar nas datas programadas".

"As pessoas do Arsenal que tiveram contacto próximo recente com Mikel entram em isolamento, de acordo com as diretrizes de saúde do governo. Será um número significativo de pessoas do centro de treino de Colney, incluindo a equipa principal e a equipa técnica, bem como um número menor de pessoas da Hale End Academy, que também fechamos temporariamente por precaução", informa o Arsenal.

Na nota, Mikel Arteta é citado, com o espanhol a dizer: "Isto é realmente dececionante, mas fiz o teste depois de sentir-me mal. Estarei no trabalho assim que me for permitido."

A Premier League decidiu manter a jornada de fim de semana com público nas bancadas, o que está a gerar muitas críticas. Com esta novidade, sexta-feira haverá uma reunião para decidir o futuro, após se conhecer este caso de Arteta.

"Com o anúncio do Arsenal hoje à noite, confirmando que o treinador, Mikel Arteta, deu positivo ao Covid-19, a Premier League convocará uma reunião de emergência do clube amanhã de manhã sobre os jogos futuro", lê-se num comunicado.