Armand Duplandis bate novamente o recorde do mundo de salto com vara

O atleta sueco Armand Duplantis, de 20 anos, bateu este sábado, o recorde do mundo de salta com vara, que ele próprio tinha estabelecido há uma semana: no Grande Prémio Indoor de Glasgow, Duplantis saltou facilmente 6,18 metros o que é um centímetro acima do que tinha feito em Torun, na Polónia.

"Mondo", como é conhecido, venceu o concurso aos seis metros, e pediu de imediato que a vara fosse colocada aos 6,18 metros, marca que ultrapassou à primeira tentativa.

"Estou muito entusiasmado para a temporada ao ar livre", comentou o atleta à BBC Sport, após a prova. "Os Jogos Olímpicos são o evento maior em que um atleta pode competir e é aí que quero estar ao meu melhor", disse, referindo-se às Olimpíadas de Tóquio que se realizam em agosto.

Armand Duplantis, filho do saltador norte-americano Greg Duplantis, tornou-se no mais jovem membro do clube dos seis metros, em 2018, quando se sagrou campeão europeu com um salto a 6,05 metros.

Antes dele, o recorde mundial do salto com vara estava na posse do francês Renaud Lavillenie, que em pista coberta tinha saltado 6,16 metros em 2014, num torneio indoor na Ucrânia, acabando na altura com a hegemonia de Bubka. Nas últimas duas semanas, Amrand Duplantis já bateu por duas vezes essa marca e tudo indica que não vai ficar por aqui.