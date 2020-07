Apenas um quarto dos japoneses quer Jogos Olímpicos no próximo ano

Apenas uma em cada quatro pessoas no Japão quer ver os Jogos de Tóquio, marcados inicialmente para este ano e adiados para 2021 devido ao coronavírus, realizados no próximo ano. A maioria prefere mais um adiamento ou até mesmo o cancelamento, mostra uma sondagem.

Apenas 23,9% dos participantes da sondagem nacional de três dias, publicada no domingo, disseram que queriam ver os Jogos 2020 realizados no próximo ano.

A sondagem realizada pela agência de notícias Kyodo constatou que 36,4% dos entrevistados apoiam um novo adiamento dos Jogos, enquanto 33,7% pensam que o evento deve ser cancelado.

A maioria dos defensores de um adiamento ou cancelamento disse que simplesmente não acreditava que a pandemia poderia estar contida a tempo dos Jogos, com data de arranque agendada para 23 de julho de 2021.

Uma sondagem diferente realizada no fim de semana pelo jornal Asahi Shimbun descobriu que 33% dos participantes apoiaram a realização dos Jogos no próximo ano, com 61% a apoiar outro adiamento ou cancelamento.

Tóquio 2020 foi adiado em março, quando o coronavírus se espalhou pelo mundo, marcando a primeira interrupção dos Jogos Olímpicos desde que duas edições foram canceladas durante a Segunda Guerra Mundial.

No último mês, outra sondagem mostrou que mais de metade dos residentes em Tóquio apoiava um adiamento ou um cancelamento.

As autoridades japonesas e olímpicas deixaram claro que um adiamento adicional não está sobre a mesa.

Mas as preocupações estão a aumentar no Japão devido a uma nova onda de infecções, com a capital Tóquio a registar um número recorde de novos casos diários nos últimos dias.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse na semana passada que os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ser "um marco único para o mundo inteiro", observando que "será o primeiro encontro mundial após o coronavírus".

Porém, Bach alertou que a situação de saúde sem precedentes significava que vários cenários estavam a ser considerados no planeamento do formato para Tóquio e disse que o cenário da realização dos Jogos sem espectadores foi examinado, embora tenha enfatizado que se opunha à ideia.

A sondagem por telefone realizada pela Kyodo News obteve respostas de 1.045 pessoas.

A sondagem da Asahi publicada no fim de semana obteve 2.097 respostas por telefone no sábado e no domingo.