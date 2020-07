Aos 49 anos. Miguel Maia renova contrato com o Sporting

"Renovei contrato com o Sporting, era aquilo que queria e o clube também. A pandemia acabou por atrasar tudo um pouco mas estou aqui como se fosse a primeira vez, em 1991, quando vim para o Sporting através do Sporting de Espinho: com o mesmo ânimo, a mesma entrega e a mesma vontade", disse o jogador à Sporting TV.

Miguel Maia chegou ao Sporting pela primeira vez há 29 anos, quando tinha 20 anos, depois de fazer a formação na Académica de Espinho e, depois, jogar no Sporting de Espinho, antes de se transferir para Lisboa, em 1991.

Na ocasião, esteve três épocas no Sporting, até à decisão do clube de terminar em 1993/94 com a secção de voleibol, modalidade que apenas regressaria 23 anos depois, em 2017, e com ela também Miguel Maia, voltando a ser campeão na estreia.

O internacional luso, que fez quase toda a carreira no Sporting de Espinho, embora também tenha representado o Esmoriz e os italianos do Pallavallo Reima Crema, conta no currículo com 16 campeonatos nacionais, nove Taças de Portugal, seis Supertaças e uma Taça CEV.

Esta época, o voleibol suspendeu as competições em março devido à covid-19, e em abril decidiu o cancelamento definitivo, sem atribuição de títulos.