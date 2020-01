Aos 48 anos, Max Biaggi pode regressar ao MotoGP

Max Biaggi pode estar de regresso às pistas do MotoGp aos 48 anos. A Aprilia confirmou ao site Crash.net que o italiano na reforma é uma das três opções para preencher a vaga de Andrea Iannone - suspenso por doping - no teste coletivo de Sepang. Além do Imperador Romano (como era chamado), a fábrica italiana também tem Karel Abraham e Lorenzo Savadori como opções. "A escolha será entre esses três", confirmou um porta-voz da Aprilia. "Vamos decidir o plano em breve", completou.



Em dezembro a Federação Internacional de Motociclismo anunciou a suspensão provisória de Iannone após o italiano testar positivo para esteroide anabolizante em um exame feito em novembro em Sepang. A defesa de Andrea fala em ingestão acidental da droga, mas é pouco provável que Iannone consiga reverter a suspensão a tempo de para estar na pista nos testes de Sepang, onde a Aprilia está pressionada a fazer um bom trabalho nos testes, já que vai introduzir uma moto nova.



Biaggi esteve no MotoGP entre 1998 e 2005, venceu 13 vezes, conquistou um total de 58 pódios e 23 poles. A ligação com a Aprilia, porém, aconteceu apenas nas 250cc, com quem conquistou três de seus quatro títulos.