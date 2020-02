Antigo avançado do Benfica morre aos 42 anos

André Neles, antigo avançado brasileiro do Benfica, morreu na madrugada desta quinta-feira após sofrer um ataque cardíaco fulminante. O ex-jogador, que chegou à Luz em 2000 com Roger, tinha 42 anos e vivia em Uberlândia, cidade do estado de Minas Gerais.

André foi uma das bandeiras eleitorais de Manuel Vilarinho, no ato eleitoral em que destronou Vale e Azevedo, mas no Benfica não foi muito feliz, uma vez que fez apenas dez jogos oficiais, tendo marcado um golo, precisamente na última partida de águia ao peito, na Vila das Aves.

Mais tarde, André teve ainda mais duas passagens por Portugal, ambas para representar o Marítimo, em 2002 e 2004. No Brasil, jogou em clubes como o Atlético Mineiro (de onde foi transferido para a Luz), Vitória da Bahia, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, entre outros. Retirou-se do futebol em 2017 no modesto Alecrim, no estado do Rio Grande do Norte.