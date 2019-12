Ansu Fati ficará com uma cláusula de recisão de 400 milhões de euros

Ansu Fati renovou contrato com o Barcelona. O avançado espanhol de 17 anos de descendência guineense, que tem brilhado na equipa principal dos catalães, está agora ligado ao clube até 2022 e bilndado com uma cláusula de rescisão de 170 milhões de euros. Valor esse que subirá para os 400 milhões de euros quando ele fizer 18 anos.

Segundo a imprensa espanhola, o jovem avançado tinha já uma cláusula de 100 milhões de euros, mas os catalães decidiram aumentar a cláusula rescisória para 170 milhões de euros, para evitar o ataque de alguns dos colossos europeus. No entanto, o objetivo do Barcelona é subir o valor para 400 milhões de euros, assim que o avançado faça 18 anos e assine contrato para a equipa principal.

Ansu Fati igualará assim os valores de Coutinho e Dembelé e passará jogadores como Griezmann, Suárez, Sérgio Ramos, Kroos, Vidal e até João Félix na lista de jogadores com rescisões mais altas a nível mundial. Quem quiser roubar o jovem português ao Atlético terá de pagar 350 milhões.

A lista mundial de rescisões é agora encabeçada por Benzema, que em 2018 renovou e ficou com uma cláusula de 1000 milhões de euros. Imediatamente atrás do francês aparecem Leo Messi, Isco e Marco Asensio, com multas no valor de 700 milhões de euros. No degrau dos 500 milhões, há um grupo de oito jogadores: Gerard Piqué, Dani Ceballos, James Rodriguez, Gareth Bale, Luka Modric, Sergi Roberto, Samuel Umtiti e Sergio Busquets .

O valor da cláusula de rescisão de Cristiano Ronaldo na Juventus não é conhecida. O português liderava a lista mundial com uma claúsula de mil milhões quando estava no Real Madrid, mas acabou por sair por pouco mais de 100 milhões de euros no verão de 2018.