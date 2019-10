Andy Murray em lágrimas após primeiro título em dois anos e meio

Carolina, Lara, César, Eva e João entraram neste ano na faculdade. Uns em Lisboa, outros no Minho. Podiam ter entrado em qualquer curso de Ciências com elevada empregabilidade, mas escolheram cursos das Humanidades, conscientes das dificuldades no mercado de trabalho, porque são as Humanidades que "nos definem, que nos ensinam a pensar e a agir"...