André Silva bisa na vitória do Eintracht em Berlim (veja os golos)

O avançado português André Silva marcou este sábado dois golos na vitória do Eintracht Frankfurt, por 4-1, na deslocação ao Estádio Olímpico de Berlim para defrontar o Hertha, em jogo da 31.ª jornada da Bundesliga.

Curiosamente, a equipa da casa até esteve a vencer graças a um golo do polaco Piatek aos 24 minutos, mas em cima do intervalo o Hertha ficou reduzido a dez jogadores por expulsão de Dedryck Boyata, o que mudou por completo o rumo da partida na segunda parte.

O ex-sportinguista Bas Dost começou por empatar, num lance em que é André Silva a fazer a assistência e aos 62 minutos, o internacional português colocou o Eintracht em vantagem com um golo de calcanhar que finalizou uma jogada espetacular do japonês Kamada.

Pouco depois foi N'Dicka a fazer o terceiro golo da equipa de Frankfurt, tendo André Silva fechado as contas do jogo aos 86 minutos, ao finalizar um passe fantástico de Ilsanker.

O antigo jogador do FC Porto fez o segundo bis com a camisola do Eintracht e alcançou os 10 golos marcados na Bundesliga e os 14 nesta temporada. Este triunfo permite à sua equipa garantir matematicamente a permanência na Bundesliga, estando agora no nono lugar da tabela quando faltam três jornadas para terminar o campeonato.

Nos outros jogos do dia, destaque para a complicada vitória do Borussia Dortmund em casa do aflito Fortuna Dusseldorf, por 1-0, graças a um golo do jovem Haaland no último minuto de uma partida, que ficou marcada pelo golo anulado ao português Raphaël Guerreiro. Com este resultado, o Dortmund consolidou o segundo lugar, com mais quatro pontos que RB Leipzig, que sexta-feira foi a Hoffenheim vencer por 2-0.

Na luta pela manutenção, o Werder Bremen conseguiu uma goleada em casa do último e já quase despromovido Paderborn, por 5-1. O histórico clube de Bremen apanhou o Fortuna Düsseldorf no antepenúltimo lugar.