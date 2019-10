André Gomes substitui lesionado William Carvalho na Seleção

Rúben Neves: " Não podemos cair no erro de achar que o jogo com o Luxemburgo vai ser fácil"

Na quarta-feira, o médio do Bétis integrou o treino orientado pelo selecionador Fernando Santos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, aparentemente sem limitações, depois de se ter apresentado, na segunda-feira, com queixas musculares, que já o tinham afastado do empate 1-1 da equipa sevilhana com o Eibar, na sexta-feira.

"Depois do treino [de quarta-feira], William Carvalho apresentou queixas numa zona distinta. Os exames a que foi submetido durante a tarde revelaram indisponibilidade para os jogos com Luxemburgo e Ucrânia, pelo que foi tomada, já na noite desta quarta-feira, a decisão de dispensar o jogador", lê-se na nota publicada esta quinta-feira no sítio da FPF.

André Gomes, de 26 anos e que conta 29 internacionalizações, regressa aos eleitos de Fernando Santos, depois de ter vestido pela vez a camisola das quinas em 26 de março de 2018, na derrota por 3-0 no particular frente à Holanda, em Genebra, na Suíça.

A seleção campeã europeia realiza esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o último treino antes da receção ao Luxemburgo, para o Grupo B de qualificação para o Euro2020, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 19.45, num encontro que vai ser arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski.

No dia em Fernando Santos completa 65 anos, a seleção nacional tem uma sessão agendada para as 11:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Depois da sessão, às 12:45, o selecionador nacional e um jogador ainda a designar irão fazer, em conferência de imprensa, a antevisão do duelo com o Luxemburgo, igualmente na Cidade do Futebol.

Depois do embate com os luxemburgueses, a seleção lusa desloca-se a Kiev na segunda-feira, para defrontar a Ucrânia, que lidera o grupo B.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

A Ucrânia lidera o grupo com 13 pontos, seguida de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.