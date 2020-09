André Gomes lesionou-se e foi dispensado da seleção

Ronaldo foi chamado a atenção por não usar máscara (com vídeo)

O médio André Gomes foi este domingo dispensado dos trabalhos da seleção nacional, informou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.

O jogador do Everton terá contraído uma lesão, que não foi especificada pelos responsáveis da seleção que se limitaram a referir que André Gomes foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".

Desta forma, o médio não segue viagem com os restantes companheiros para a Suécia, onde na próxima terça-feira (19.45 horas) vai defrontar a seleção local, em Solna, em jogo da 2.ª jornada da Liga das Nações.

Refira-se que este sábado, a equipa das quinas venceu, no Estádio do Dragão, a Croácia por 4-1, e lidera o grupo 3 em igualdade pontual com a França, que foi vencer à Suécia por 1-0.