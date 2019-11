André Gomes já teve alta hospitalar

André Gomes sofre fratura do tornozelo em campo. É operado esta segunda-feira

O Everton informou esta terça-feira que André Gomes já recebeu alta hospitalar e que vai continuar a sua reabilitação ao cuidado da equipa médica do clube inglês.

"Após uma operação bem-sucedida ontem [segunda-feira], André Gomes recebeu alta hospitalar e continuará a sua reabilitação sob os cuidados de nossa equipa médica", anunciou o emblema de Liverpool nas redes sociais.

Recorde-se que o médio internacional português de 26 anos foi operado a uma fratura com desvio no tornozelo direito, depois de se ter lesionado na sequência de uma falta do atacante sul-coreano Son Heung-min durante o Everton-Tottenham de domingo, que terminou empatado a um golo.