André Bernardo substitui Miguel Cal da SAD do Sporting

O Sporting oficializou, este sábado, a substituição de Miguel Cal por André Bernardo, na Sociedade leonina. Era a hipótese mais forte para o cargo, devendo ficar com os pelouros estratégico, de marketing e operacional, estando ainda ligado às áreas comercial, merchandising e comunicação.

Eleito para o Conselho Diretivo do Sporting na lista de Frederico Varandas, na condição de suplente, passou a efetivo com a saída de Francisco Rodrigues dos Santos para se tornar líder do CDS/PP. O novo administrador é muito próximo do presidente leonino, de quem é amigo desde os tempos de escola. André Bernardo já integrava o Conselho Estratégico de Comunicação.

O Conselho de Administração da SAD é agora composto por Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha, João Sampaio e André Bernardo. O outro elemento é Nuno Correia da Silva, administrador não-executivo indicado pela Holdimo, o maior acionista individual.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Miguel Cal pediu a emissão esta semana. Era administrador remunerado e tinha a seu cargo os pelouros estratégico, de marketing e operacional, estando ainda ligado às áreas comercial, merchandising e comunicação. A partir de agora ficará responsável apenas pela pasta internacional da SAD, onde mantém contactos, mas deixará de receber um salário fixo, podendo desta forma exercer a sua atividade noutra empresa.

Esta é a primeira baixa na SAD desde que Frederico Varandas se tornou presidente do Sporting, sendo que já tinha havido uma no clube, com a saída de Francisco Rodrigues dos Santos para se tornar líder do CDS/PP.

Comunicado do Sporting a oficializar André Bernardo

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, em face da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Miguel Garcia Rodrigues Cal, em 26 de Março de 2020, o Conselho de Administração deliberou, nos termos e para os efeitos do disposto no Art.º 393, n.º 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, proceder, na presente data, à designação, por cooptação, do Senhor Dr. André da Costa Cabral Bernardo, como Administrador da Sporting SAD, até ao final do mandato em curso."