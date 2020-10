André Almeida rompeu ligamentos do joelho direito enfrenta longa paragem

Está confirmado. André Almeida sofreu mesmo uma lesão grave no joelho direito no jogo deste domingo com o Rio Ave, em Vila do Conde, confirmou esta segunda-feira o departamento médico do Benfica num comunicado publicado no site oficial do clube.

O defesa encarnado sofreu uma entorse do joelho na sequência de um choque com Carlos Mané, tendo resultado uma "rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno".

O Benfica não adianta o tempo de paragem do jogador de 30 anos, sendo no entanto certo que estará afastado da competição durante vários meses. Para já, de acordo com a nota publicada, André Almeida seguirá "o protocolo recomendado" para estes casos, não revelando no entanto se o jogador será sujeito a uma cirurgia.

A lesão de André Almeida aconteceu ao minuto 13 da partida em Vila do Conde, que o Benfica venceu por 3-0.