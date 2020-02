Aos 20 anos, sueco bate recorde do salto à vara. "Fantástico", reage Bubka

Mondo Duplantis, de 20 anos, alcançou este domingo um novo recorde do mundo do salto com vara em pista coberta, num meeting que se realizou em Torun, na Polónia.

O atleta sueco saltou 6.17 metros à segunda tentativa e suplantou em um centímetro a marca estabelecida pelo francês Renaud Lavillenie, em fevereiro de 2014, na cidade ucraniana de Donetsk.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Era algo que queria desde que tinha três anos de idade. É um grande ano, e é uma boa forma de o começar", explicou o jovem sueco, após bater o recorde.

Duplantis é uma das grandes esperanças do atletismo mundial, mais concretamente no salto à vara, e no ano passado já demonstrou isso mesmo quando foi medalha de prata nos Campeonatos do Mundo, em Doha, isto depois de em 2018 ter sido campeão da Europa, em Berlim.

O próprio Sergey Bubka, a lenda do salto à vara, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e seis vezes campeão do mundo saudou o feito de Duplantis. "6.17!!!! Mondo bateu o recorde do mundo de salto à vara ", escreveu no Twitter o primeiro homem a saltar mais de 6 metros. "Fantástico!, rematou.

Este recorde surge quatro dias depois de ter feito uma primeira tentativa, em Dusseldorf, que acabou por falhar por causa de um ligeiro toque do braço na barra. Desta vez, na Polónia, não falhou e assumiu claramente a sua candidatura à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos que vão realizar-se este ano em Tóquio.