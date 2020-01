Marega adianta o FC Porto aos seis minutos de jogo

O Sporting-FC Porto deste domingo é um clássico em que só a vitória interessa às duas equipas. De um lado um leão ainda ferido e com a necessidade se solidificar o terceiro lugar para ambicionar voos maiores e do outro, um dragão que não quer deixar fugir as águias no primeiro lugar.

Equipas

Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Wendel, Doumbia e Bruno Fernandes; Bolasie, Luiz Phellype e Vietto.

FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo e Uribe; Otávio, Nakajima e Marega; Soares.