Agência mundial antidoping vai vigiar o consumo de... espinafres

A AMA aceitou as recomendações dos laboratórios e incluiu a ecdisterona - substância química presente no espinafre - na lista de substâncias a vigiar em 2020. Se for provado "o uso indevido" a substância passa a proibida em 1 de janeiro de 2021. "Embora existam outros ecdisteróides, a maioria dos dados relacionados ao efeito no desempenho atlético e os comentários das partes se referem à ecdisterona", justifica a AMA.

A primeira indicação de que isso poderia acontecer surgiu em julho de 2019, quando foram conhecidos os resultados de um estudo da Universidade Livre de Berlim descobriu que a ecdisterona aumenta o rendimento, quando ingerida em grandes quantidades.

Durante 10 semanas o Instituto de Farmácia da universidade alemã testou 46 atletas e concluiu que a substância afetou o desempenho físico para melhor. Alguns dos participantes receberam placebos e, outros, cápsulas de ecdisterona com o equivalente a 4 quilos de espinafres crus por dia. Os atletas que receberam o suplemento viram a sua força física aumentar três vezes mais que a dos colegas que tomaram o placebo. Ou seja, o grupo que recebeu ecdisterona passou a levantar 9,5 kg mais peso do que no início dos testes, enquanto os atletas que tomaram placebo só progrediram 3,3 kg no mesmo exercício.

"A nossa expectativa era de que veríamos um aumento no desempenho, mas não esperávamos que fosse tão grande", disse Maria Parr, do Instituto de Farmácia da Universidade de Berlim, em entrevista às emissoras ARD e ARTE.

Por isso, no artigo científico, publicado na revista Archives of Toxicology, recomendava que a substância fosse equiparada a doping, já que o componente proporcionaria um efeito similar ao de esteroides anabolizantes: "Recomendamos à Wada, em nosso relatório, que a substância seja adicionada à lista de doping. Achamos que, se ela aumenta o desempenho, essa vantagem injusta deve ser eliminada."

Afinal, o Popeye tinha razão. Ou, dito de outra forma. Elzie Crisler Segar, que em 1929, criou a personagem de marinheiro que ganha força extra quando come uma lata de espinafres, foi um visionário...