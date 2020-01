AEK devolve Francisco Geraldes ao Sporting

Numa mensagem divulgada no seu sítio oficial na Internet, a equipa grega confirma o fim do empréstimo do jogador, que apenas foi opção em seis jogos desde o início desta época.

Francisco Geraldes, de 24 anos, vai regressar ao Sporting, clube onde efetuou toda a formação, mas no qual não se consegui ainda afirmar na equipa principal.

O fim do empréstimo do médio ofensivo e o seu regresso ao clube foi conhecido no mesmo dia em que os leões confirmaram a transferência de Bruno Fernandes para os ingleses do Manchester United a troco de 55 milhões de euros.