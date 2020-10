Adrien Silva muda-se para Itália para representar a Sampdoria

O médio Adrien Silva, de 31 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Leicester City, da Premier League, e vai mudar-se para Itália, onde nas próximas duas épocas vai representar a Sampdoria.

A confirmação foi feita pelo próprio presidente do clube de Génova, Massimo Ferrero, em declarações ao site Calciomercato. "Fechámos três contratações e mais chegarão. O golpe de mestre é Candreva. Espero que Keità venha da Lazio e Adrien Silva é um campeão", disse.

O jogador formado no Sporting foi transferido em 2017 de Alvalade para o Leicester, por 25 milhões de euros, mas acabou por não ser feliz em Inglaterra, onde fez apenas 26 jogos oficiais pelos foxes.

Em janeiro de 2019 foi emprestado ao Mónaco, onde esteve uma época e meia, tendo regressado agora ao Leicester. No entanto, como não fazia parte dos planos do treinador Brendan Rodgers, acabou por chegar a acordo para rescindir contrato que terminava no final desta época.

É como jogador livre que chega à Sampdoria, onde será treinado por Claudio Ranieri, curiosamente o treinador que venceu a Premier League em 2016.

Adrien Silva será o quarto jogador português a representar o clube de Génova, que já contou nas suas fileiras com o defesa Hugo Vieira, o defesa Pedro Pereira e o médio Bruno Fernandes, atualmente no Manchester United.