Adjunto de Silas promete Sporting "com uma equipa forte" em Alverca

"Valorizamos muito todos os jogos e vamos entrar com uma equipa forte e com os jogadores que achamos que podem responder melhor", disse o técnico, que desempenha as funções de adjunto de Silas, em conferência de imprensa.

Depois de duas semanas de paragem para os jogos das seleções, Emanuel Ferro admitiu que o trabalho desenvolvido teve de ser adaptado à ausência de muitos internacionais, mas que, ainda assim, foi "produtivo".

"Tivemos duas semanas para trabalhar dinâmicas que fazem parte do nosso jogo e da nossa equipa. Os jogadores estão progressivamente a ficar alinhados com os nossos processos e, apesar das ausências nas seleções, foram duas semanas relevantes para a construção do nosso jogo", frisou o treinador adjunto dos leões.

Sobre o adversário da terceira eliminatória da Taça de Portugal -- que marca a estreia das equipas da I Liga na prova -, Emanuel Ferro destacou o bom momento que a equipa ribatejana está a atravessar.

"O Alverca é uma equipa complicada, bem organizada e bem trabalhada. Vem com uma dinâmica grande de vitórias, o que torna indiferente o escalão de onde vem. O importante é sabermos adaptar-nos ao adversário e à competição, colocando sempre o foco no nosso jogo", concluiu.

O Alverca recebe o Sporting em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, na quinta-feira, às 20.45, no Complexo Desportivo do FC Alverca.

Lista de convocados do Sporting:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Diogo Sousa e Luís Maximiano;

Defesas: Tiago Ilori, Ristovski, Neto, Rosier, Mathieu e Borja;

Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís e Doumbia;

Avançados: Bolasie, Vietto, Gonzalo Plata, Jesé Rodríguez e Luiz Phellype;