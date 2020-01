Adeptos de Sp. Braga e V. Guimarães protestam contra a Liga

Um grupo de adeptos do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães reuniram-se este sábado junto ao Estádio Municipal de Braga para protestar contra a Liga de Clubes. Em causa estão os horários dos jogos de futebol.

De acordo com o Diário do Minho, estiveram ainda na manifestação alguns representantes do Desp. Aves e do Vizela, numa ação que decorreu de forma pacífica, mas que obrigou as forças policiais a fazer um perímetro de segurança para controlar a situação.

Refira-se que no Estádio Municipal de Braga realiza-se este sábado, a partir das 19.45 horas, a final da Taça da Liga entre o Sp. Braga e o FC Porto, onde estarão os altos responsáveis da Liga, encabeçadas pelo presidente Pedro Proença.