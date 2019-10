Adepto vende bilhete do Flamengo para salvar o cão que sofre de cancro

Danilo Mello é adepto do Flamengo. Um apoiante que não perde nenhum pormenor do que se passa com o clube agora treinado por Jorge Jesus e que vive um dos momentos mais entusiasmantes da sua história: lidera o Brasileirão e está nas meias-finais da Taça Libertadores - na primeira mão empatou com o Grémio (1-1). Portanto, tem grandes hipóteses de conseguir a qualificação para a final pois recebe o Grémio no dia 24.

Um dia importante para os adeptos do Flamengo, mas que se tornou muito mais do que isso: está a ser um símbolo do amor por um cão.

A história envolve Danilo, um ator desempregado de 32 anos, e o seu cão Doze a quem foi diagnosticado um cancro na mandíbula. Doze foi resgatado da rua com 60 dias, e já tem cinco anos, de acordo com o jornal A Tribuna e seu tratamento, a operação está fora de questão, requer sessões de rádio e quimioterapia.

Segundo conta a imprensa brasileira, após conversa com um amigo, Danilo decidiu vender o carro, porém a ideia não avançou pois o carro ainda não estava totalmente pago. Em desepero decidiu sortear o bilhete para o Flamengo-Grémio, o tal jogo decisivo para a Taça dos Libertadores.

A corrida à compra de bilhetes para este desafio que pode marcar a história do clube foi de tal ordem que os bilhetes esgotaram horas pouco depois de serem colocados à venda.

Por isso, a ideia de Danilo está a revelar-se um sucesso: já conseguiu donativos de valor superior aos 1500 euros que precisava para o tratamento do Doze devido à solidariedade dos adeptos.

"Doze, é um incrível vira-lata, parente de algum sharpei, que foi resgatado com 60 dias perdido pela rua, hoje tem 5 anos, ama muito bolinhas, odeia pombos e fogos... e mesmo tão jovem, tem um problema: está com câncer, um mastocitoma canino grau III. Não é operável, ele precisa de rádio e quimio, um tratamento muito caro e não temos muito tempo", escreveu Danilo, citado pelo jornal brasileiro Agora 1.