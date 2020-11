"Acho que ganhei, mas estou feliz com o empate". Tyson voltou ao boxe

O duelo que levou de volta aos ringues Mike Tyson, um dos grandes nomes da história do boxe, terminou empatado. Essa foi a decisão dos juízes não oficiais do Conselho Mundial de Boxe (WBC), este sábado à noite, no Staples Center, em Los Angeles, depois dos oito rounds de combate contra o também veterano Ray Jones Jr.

Tyson, de 54 anos, voltou a calçar as luvas para um combate 15 anos depois da reforma, no final de uma derrota diante do irlandês Kevin McBride. O adversário desta vez era também um ex-campeão de pesos pesados, três anos mais novo.

"Estou feliz por não ter perdido por K.O. ou assim. Serei melhor no próximo", disse Tyson, dizendo que irá fazer mais combates de exibição. "Podia ter feito tudo melhor. Se Deus quiser, serei melhor na próxima exibição", acrescentou.

"Fiquei surpreendido por ele ter aguentado oito rounds", disse o adversário, Jones Jr. "Ele pode lutar com qualquer um. Se acerta, vão ter um problema. Ele pode fazer tudo o que quiser", acrescentou.

Durante o combate, Tyson mostrou alguns vislumbres da sua técnica, tomando a iniciativa e encaixando alguns golpes.

O combate terminou num empate. © EPA/JOE SCARNICI

Apesar de ser um combate de exibição e sem pontuação, os pugilistas entraram no ringue dispostos a fazer uma apresentação digna. Logo no primeiro round, Tyson partiu para o ataque, acertando alguns golpes e obrigando Jones a esquivar-se ou a recorrer aos clinchs.

Na etapa seguinte, apesar de parecer mais cansado, Jones soube travar o adversário, que tentava a todo custo vencer por K.O..

O melhor momento de Tyson veio no quinto round, quando conseguiu uma boa série de socos, mas Jones resistiu e levou a luta até ao fim.

A partir dali a luta continuou como começou, com Tyson a assumir a iniciativa e Jones à defesa.

"Acho que ganhei, mas estou feliz com o empate", disse "Iron Tyson" no fim do combate.

Mike Tyson, que encerrou a carreira profissional com 50 vitórias, sendo 44 por K.O., e 6 derrotas, emagreceu cerca de 45 quilos durante a preparação para enfrentar Jones Jr. (66 vitórias e 9 derrotas), que foi campeão mundial em quatro categorias e que não lutava desde 2018.