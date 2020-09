Academia do Sporting passa a chamar-se Cristiano Ronaldo

O Sporting anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que a sua Academia, em Alcochete, vai passar a chamar-se Cristiano Ronaldo. A oficialização da mudança de nome será feita numa cerimónia a realizar "assim que as condições o permitam".

Uma decisão que os leões dizem servir para homenagear "aquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da seleção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações".

O leões acrescentam que a Academia "imortalizará o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos".

Na nota publicada no site oficial, o Sporting revela ainda ter um projeto de "reconhecimento a várias referências" do clube, que irá fazer com que os campos de treino da Academia venham a receber o nome "dos maiores talentos" nela produzidos. A lista de homenageados será "anunciada brevemente"