AC Milan oficializa Diogo Dalot por empréstimo do Manchester United

O defesa Diogo Dalot vai atuar esta época na Liga italiana de futebol ao serviço do AC Milan, confirmou neste domingo o clube italiano, que garantiu o empréstimo do internacional sub-20 português junto do Manchester United.

Diogo Dalot vai usar a camisola número cinco nos 'rossoneri', informou o emblema de Milão no sítio oficial da internet, num curto comunicado em que não são adiantados mais detalhes sobre este acordo de empréstimo. O defesa direito, que já representou o FC Porto, vai yer como colega de equipa o compatriota Rafael Leão.

Nascido em Braga, em 1999, Diogo Dalot foi formado nas escolas do FC Porto, tendo atuado pela primeira vez na equipa principal dos 'dragões' em 2017, ano em que se sagrou campeão nacional, sendo transferido na temporada seguinte para o Manchester United (35 jogos, um golo).