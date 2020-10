Abel Ferreira deixa a Grécia e muda-se para o Brasil para treinar o Palmeiras

Abel Ferreira vai ser anunciado nas próximas horas como treinador do Palmeiras, sétimo classificado do Campeonato Brasileiro, que é liderado pelo Internacional e o Flamengo.

O técnico português orientou, esta quinta-feira, a última partida no comando dos gregos do PAOK Salónica, que resultou num empate 0-0 com o Granada, em Espanha. De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais, o treinador de 41 anos despediu-se mesmo dos jogadores em pleno aeroporto.

De acordo com o jornal online Globoesportes, os últimos detalhes do acordo entre Abel Ferreira e a direção do Palmeiras estão a ser ultimados, pelo que o anúncio oficial deverá estar por horas. O contrato será válido por dois anos, com o técnico português a suceder a Vanderlei Luxemburgo no cargo.

No PAOK Salónica, Abel Ferreira esteve pouco mais de uma época, tendo em 2019-20 terminado a liga grega em segundo lugar. Já este ano eliminou o Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas acabou por não conseguir chegar à fase de grupos, pois foi eliminado no play-off. Em onze jogos oficiais esta temporada, o PAOK somou quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas

Abel Ferreira prepara-se para ser o segundo treinador a trabalhar no Brasileirão, depois de na semana passada Ricardo Sá Pinto ter assinado pelo Vasco da Gama.